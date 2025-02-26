قتلى وجرحى إثر تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني (فيديو)

تحطمت طائرة تابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، في أم درمان شمالي الخرطوم، ما أسفر عن مقتل طاقمها وعدد من الضباط والجنود الذين كانوا على متنها، في حين تتواصل المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للسيطرة على العاصمة.

وقالت مصادر بالجيش السوداني للجزيرة مباشر إن طائرة عسكرية من طراز “أنتونوف” سقطت بضواحي مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم إثر عطل فني.

وأشارت المصادر ذاتها إلى مقتل طاقم الطائرة وعدد من الضباط والجنود.

وأوضحت المصادر أن الطائرة أقلعت من قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان متجهة إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وأفاد مصدر طبي للجزيرة مباشر بنقل جثث 5 مدنيين على الأقل، وعدد من الجرحى، إلى مستشفى النوّ في أم درمان بعد الحادث.

ولم تُعرَف بعد الحصيلة النهائية للقتلى جراء سقوط الطائرة التي تحطمت قرب قاعدة وادي سيّدنا، وهي من أكبر المقار العسكرية التابعة للجيش في أم درمان.

وكان الجيش السوداني قد أعلن تحطم الطائرة أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا، وقال في بيان إن “فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة 75”.

وأفاد شهود عيان بوقوع أضرار في العديد من المنازل قرب موقع الحادث.

كما أفاد سكان في شمال أم درمان بسماع دوي انفجار كبير جراء تحطم الطائرة الذي تسبب كذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء المحيطة.

ووقع الحادث غداة إعلان قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.

وتدور معارك منذ إبريل/نيسان 2023 في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ومنذ ذلك التاريخ، خلَّفت الحرب بين الطرفين أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.