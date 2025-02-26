ترامب: على إسرائيل اتخاذ القرارات من أجل استعادة الرهائن (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن القرار بشأن كيفية المضي قدما في وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتخذه إسرائيل.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين في البيت الأبيض، أن “على إسرائيل اتخاذ القرارات من أجل استعادة الرهائن”، واصفا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها “مجموعة من الأشرار”، على حد قوله.

وتماطل إسرائيل في بدء المحادثات التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم 16 من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يضع تل أبيب تحت ضغوط أهالي الأسرى الإسرائيليين لبدء مفاوضات المرحلة الثانية مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى.

ووصف ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه “تأسس للعبث بالولايات المتحدة”، متهما الاتحاد بابتزاز بلاده، مؤكدا أن الأوروبيين سيفشلون في الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستعيد أموالا دفعتها لأوكرانيا”، وكشف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة، للتوقيع على اتفاق بشأن حصول واشنطن على معادن نادرة مقابل دعمها لكييف خلال السنوات الماضية، معتبرا أن الأوكرانيين “لن يتمكنوا من الصمود” من دون الأسلحة الأمريكية.

وطالب ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق مع موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا قبل رفع العقوبات المفروضة على روسيا، مشددا على مساعدة أوكرانيا في استعادة أكبر قدر من أراضيها.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وأنها ستترك الأمر للأوروبيين لإنشاء قوات حفظ سلام، متهما الرئيس السابق جو بايدن بإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا دون علم الشعب الأمريكي.

وبشأن السياسات الداخلية، أعلن ترامب أن إدارته سجلت أدنى رقم في دخول المهاجرين غير النظاميين منذ 50 عاما، مؤكدا أنه انتخب رئيسا من أجل “تخفيض الضرائب وتأمين الحدود وإعادة بلدنا إلى وضعه الطبيعي”.