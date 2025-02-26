حماس: تبادل الأسرى مع إسرائيل سيتم “بآلية جديدة”

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن عملية التبادل القادمة لأسرى فلسطينيين بجثامين أسرى إسرائيليين في قطاع غزة ستكون “بآلية جديدة” تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ.

وذكرت الحركة في بيان أن موعد العملية سيُعلن “في الوقت المناسب”.

وقال البيان إن “إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة للجثامين الصهاينة، وما يقابلهم من النساء والأطفال وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ”.

وأشار البيان إلى أن “الوسطاء المصريين ضمنوا ذلك ونحن ملتزمون معهم وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به”.

وقالت حماس إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار “رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق” بحسب البيان.

وكانت إسرائيل قد قرَّرت تأجيل إطلاق سراح 600 من الأسرى الفلسطينيين، كان مقرَّرًا الإفراج عنهم السبت الماضي، حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غير ما ادّعت أنه “احتفالات مهينة”. وهو ما استنكرته حماس، وقالت إنه يكشف “مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.