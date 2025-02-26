سلسلة غارات إسرائيلية على عدة مواقع جنوبي سوريا (فيديو)

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، مساء الثلاثاء، موقعين عسكريين جنوب دمشق، فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات وتحليق طائرات حربية في سماء العاصمة السورية.

وقال سكان ومصادر أمنية والتلفزيون السوري إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على بلدة جنوبي العاصمة دمشق وكذلك محافظة درعا الجنوبية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وذكر مصدر أمني سوري والتلفزيون أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بلدة الكسوة على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوبي دمشق.

وقال أحد السكان والتلفزيون السوري إن غارات جوية إسرائيلية إضافية قصفت بلدة في محافظة درعا الجنوبية.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طيران الاحتلال شن غارة جوية استهدفت “تل الحارة” بريف درعا الشمالي.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته “أغارت في الساعات الماضية على أهداف عسكرية جنوبي سوريا ومنها مقرات قيادة ومواقع احتوت على وسائل قتالية”.

وأضاف الجيش في بيان “يشكل وجود وسائل قتالية وقوات عسكرية في منطقة جنوب سوريا تهديدًا على مواطني إسرائيل حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على مواطنيه”.

#عاجل 🔴 أغار جيش الدفاع في الساعات الماضية في منطقة جنوب #سوريا على اهداف عسكرية ومنها مقرات قيادة ومواقع احتوت على وسائل قتالية. ⭕️يشكل وجود وسائل قتالية وقوات عسكرية في منطقة #جنوب_سوريا تهديدًا على مواطني إسرائيل حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على مواطني دولة… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 25, 2025

إسرائيل ستهاجم بقوة

من جانبه، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتنفيذ جيش الاحتلال غارات على العاصمة دمشق، مساء الثلاثاء.

وقال كاتس في بيان لمكتبه “الآن يقوم سلاح الجو بمهاجمة جنوب سوريا بقوة كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها لإخلاء جنوب سوريا من السلاح – والرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان“.

وأضاف “لن نعرض أمن مواطنينا للخطر وأي محاولة من قبل قوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في البلاد للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران”.

نتنياهو يتوعد بمواصلة احتلال الجنوب السوري

وفي وقت سابق الثلاثاء، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلانه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في جنوب سوريا خلال المستقبل المنظور.

وفي كلمة عبر الأقمار الصناعية ألقاها أمام لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (أيباك)، قال نتنياهو “في سوريا، ستظل قوات الجيش الإسرائيلي متمركزة على قمة جبل حرمون”، في إشارة إلى جبل الشيخ.

وأضاف نتنياهو “أما في المنطقة العازلة المجاورة، فسنظل هناك في المستقبل المنظور. لن نسمح بوجود تنظيم هيئة تحرير الشام أو أي جيش سوري جديد في المنطقة الواقعة جنوب دمشق“، مردفًا “ستكون جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح”.

والأحد، قال نتنياهو لأول مرة إن بلاده لن تسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من دمشق.