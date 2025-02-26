شاهد: لحظة إصابة مزارع برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

أصيب مزارع فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه الجزيرة مباشر، لحظة إصابة المزارع ونقله إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن الغارة الأولى استهدفت موقعًا شرق المدينة، بينما أصابت الثانية أرضًا زراعية فارغة في منطقة قاع القرين.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهجوم استهدف “مستودع أسلحة وقاذفات صواريخ”، مضيفًا: “حتى خلال وقف إطلاق النار، لن نسمح بأي تهديد للمستوطنات، ولن نعود إلى واقع 7 أكتوبر”.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “صاروخًا أُطلق من داخل قطاع غزة وسقط في المنطقة نفسها صباح اليوم (الأربعاء)”، وأعلن عن استهداف مواقع عدة في المنطقة التي ادعى إطلاق الصاروخ منها.

وكشفت مصادر للجزيرة مباشر، عن استشهاد شخصين جراء انفجار مخلفات للاحتلال في شمال غزة.