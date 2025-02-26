غارات إسرائيلية على خان يونس.. وارتقاء شهيدين جراء انفجار مخلفات الاحتلال شمالي غزة

نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأربعاء، غارتين استهدفتا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر أن الغارة الأولى استهدفت موقعًا شرق المدينة، بينما أصابت الثانية أرضًا زراعية فارغة في منطقة قاع القرين.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهجوم استهدف “مستودع أسلحة وقاذفات صواريخ”، مضيفًا: “حتى خلال وقف إطلاق النار، لن نسمح بأي تهديد للمستوطنات، ولن نعود إلى واقع 7 أكتوبر”.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “صاروخًا أُطلق من داخل قطاع غزة وسقط في المنطقة نفسها صباح اليوم (الأربعاء)”، وأعلن عن استهداف مواقع عدة في المنطقة التي ادعى إطلاق الصاروخ منها.

مخلفات الاحتلال

وفي حادث آخر، كشفت مصادر للجزيرة مباشر عن استشهاد مواطنين اثنين جراء انفجار مخلفات الاحتلال في منطقة 6 الشهداء شمال قطاع غزة.

وتشهد مناطق متفرقة من غزة حوادث مماثلة نتيجة انتشار مخلفات الاحتلال.

ووفقًا لتقديرات رسمية، نفّذ جيش الاحتلال خلال حربه على قطاع غزة ما يقرب من نصف مليون غارة، استخدم خلالها حوالي 92 ألف طن من المتفجرات، وتشير التقديرات إلى أن نحو 18% من الصواريخ والقذائف لم تنفجر، مما يجعلها أشبه بـ”مصائد موت” تهدد حياة المواطنين، خصوصًا الأطفال.