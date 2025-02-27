احتجز الاحتلال جثمانه.. الجزيرة مباشر في موقع استشهاد محمود سناقرة في نابلس (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر الموقع الذي استشهد فيه محمود إبراهيم سناقرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سناقرة عقب محاصرة منزله في مخيم بلاطة شرقي نابلس، واختطفت جثمانه.

وأبلغت هيئة الشؤون الدينية، الخميس، وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمود إبراهيم سناقرة (25 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة.

وروى أحد أقرباء الشهيد تفاصيل الواقعة، وقال للجزيرة مباشر إن الاحتلال أطلق النيران على محمود من خارج المنزل ومن داخله.

وأشار إلى تدمير قوات الاحتلال لمحتويات المنزل بشكل كامل، كما أكد إطلاق الاحتلال الرصاص في جميع الغرف.

بدوره، قال غسان حمدان، مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد محمود بعدما قاموا باغتياله أمام أسرته، ونقله إلى مكان غير معلوم.

وأشار إلى أنه خلال هذه المواجهات، أصيب طفل عمره 14 عامًا ومسن عمره 67 عامًا، وجرى نقلهما إلى مستشفيات مدينة نابلس.

وحسب شبكة “قدس” الفلسطينية، فإن الشهيد محمود هو شقيق الشهيد أحمد، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في مخيم بلاطة، والذي استشهد عام 2008 بعد مطاردة استمرت لسنوات، كما استشهد شقيقه إبراهيم سناقرة عام 2006 أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال التي كانت تحاول اغتيال أحمد.