المقاومة تسلم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة.. وأسرى فلسطينيون محررون يصلون إلى رام الله (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن المقاومة الفلسطينية سلمت جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استلام الجثامين الأربعة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين الليلة.

وقال أبو عبيدة في بيان نشر على صحفته بتطبيق “تلغرام”، إن الجثامين الأربعة هي للأسرى اتساحي عيدان، وايتسيك الجريط، وأوهاد يهلومي، وشلومي منصور.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الأسير المحرر عاهد النتشة وصل إلى منزله في بلدة بيت حنينا شمالي القدس بعد قضائه حوالي 24 عاما في سجون الاحتلال.

ووصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وتجمع المئات من الفلسطينيين في رام الله، لاستقبال الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة.

واحتشد ذوو الأسرى وممثلو جهات رسمية ومنظمات حقوقية في قصر رام الله الثقافي لاستقبال الأسرى المحررين.

وفي قطاع غزة، بدأت استعدادات في خان يونس لاستقبال عدد من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم الليلة، ونقلهم إلى القطاع.

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، قد أعلن أن من بين الدفعة السابعة للأسرى، 43 سيفرج عنهم إلى الضفة و97 من المقرر إبعادهم للخارج، و456 إلى غزة و24 من الأسيرات والأطفال.

وعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة، رغم وفاء (حماس) بالتزاماتها ضمن الاتفاق.

وبرر نتنياهو قراره بالاحتجاج على المراسم التي تنظمها (حماس) عند تسليم الأسرى والجثامين الإسرائيليين، مطالبا بوقفها قبل استكمال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

لكن (حماس) أعلنت مساء الثلاثاء، خلال زيارة وفدها إلى القاهرة، التوصل إلى حل لإنهاء تأخير الإفراج، موضحة أن الأسرى الفلسطينيين المتبقين من الدفعة السابعة سيتم إطلاق سراحهم بالتزامن مع تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين، إضافة إلى الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال الفلسطينيين.