الاحتلال يجبر الأسرى المحررين على ارتداء ملابس حملت عبارة مقتبسة من التوراة (فيديو)

أجبر الاحتلال الإسرائيلي، الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في الدفعة السابعة، على ارتداء ملابس تحمل عبارة مقتبسة من “سفر المزامير” في العهد القديم.

وطبعت إسرائيل على الملابس “أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم”.

والتقطت كاميرا الجزيرة مباشر أحد الفلسطينيين وهو يحرق بعض الملابس التي أجبر الاحتلال الأسرى على ارتدائها.

وسبق أن أجبر الاحتلال الإسرائيلي، أسرى مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على ارتداء ملابس تحمل عبارات وعيد، إذ طبعت على بعضها عبارة “لا ننسى ولا نغفر”، كما أجبرهم على ارتداء أساور كُتب عليها “الشعب الأبدي لن ينسى ما جرى، أطارد أعدائي فأدركهم”.

وآنذاك أحرق الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم هذه الملابس والأساور.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى أنه من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 642 أسيرًا وأسيرة فلسطينية ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى، لكنه حتى الآن لم يفرج سوى عن 596 من الأسرى.

وكان من المقرر أن تفرج تل أبيب السبت الماضي عن الدفعة السابعة، بعد أن التزمت المقاومة بجانبها من الاتفاق وأفرجت عن أسرى إسرائيليين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتج على مراسم تسليم جثامين الأسرى، واشترط الإفراج عن الدفعة السابعة تسليم حماس لجثامين أسرى إسرائيليين دون مراسم.

وأمس الأربعاء، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين.