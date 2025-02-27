وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى غزة (فيديو)

وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بينهم أطفال ونساء، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وبوقت سابق اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال عن 46 أسيرا فلسطينيا، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، وقد وصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة، بحسب ما أفادت مراسلة الجزيرة مباشر.

وتم نقل الأسرى إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل هؤلاء الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال العمليات البرية العسكرية في قطاع غزة.

وتأتي عملية الإفراج هذه في إطار الدفعة الأخيرة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية وإقليمية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وبدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ويتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ونصت المرحلة الأولى على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، وبالفعل أطلقت الفصائل الفلسطينية 25 أسيرا حيا وسملت 8 جثامين، مقابل إفراج إسرائيل عن 1135 أسيرا فلسطينيا.