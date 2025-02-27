خلال كلمته في مجلس الأمن.. مسؤول إسرائيلي سابق يشيد بصمود الشعب الفلسطيني (فيديو)

أشاد المفاوض الإسرائيلي السابق في عملية السلام دانييل ليفي، بصمود الشعب الفلسطيني، مذكرًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال ليفي، خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي “لقد قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشوه كثيرون غيرهم، ودمرت مستشفيات ومدارس، وملاجئ وأحياء بأكملها، ومع ذلك فإن الصمود الذي أبداه الفلسطينيون ملحوظ أيضًا”.

وأضاف “لا ينبغي لنا أن ننسى أسماء أطفال بيباس، وأيضًا لا ينبغي أن ننسى اسم ليلى الخطيب الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر عامين التي قتلت في منزلها بالضفة الغربية المحتلة قبل أيام أثناء تناول العشاء مع عائلتها”.

وتابع “أو الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر 5 سنوات، التي تعرضت للقصف وحرمت من الرعاية الطبية، وماتت مع عائلتها، ولا أولئك الذين فقدوا في حضانات الأطفال المتوقفة عن العمل بمستشفى الشفاء”.

مسؤول إسرائيلي سابق في مجلس الأمن: لقد قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشوه كثيرون غيرهم ودمرت أحياء بأكملها ومع ذلك فإن الصمود الذي أبداه الفلسطينيون ملحوظ أيضًا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/IZVoy1udyb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2025

وقال إن “الوقوف لدقيقة من الصمت على أرواح كل من أطفال بيباس سيكون مناسبًا، وكذلك الوقوف دقيقة صمت على أرواح أكثر من 18 طفلا فلسطينيا قتلوا أثناء تدمير إسرائيل لقطاع غزة، لكن هذه الوقفة ستمتد لأكثر من 300 ساعة”.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة أنها أسرت شيري بيباس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسمح لها باصطحاب طفليها رأفة بهما، وأنه تمت معاملة هذه العائلة معاملة حسنة وفق تعاليم الإسلام، قبل أن تقوم إسرائيل بقصفها بالصواريخ؛ مما أدى إلى مقتل العائلة والمجموعة الآسرة.

وتحدث ليفي عن الدكتور حسام أبو صفية، قائلًا “حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان لا يزال يتعرض لسوء المعاملة وهو محتجز في السجون الإسرائيلية”.

واعتقلت قوات الاحتلال حسام أبو صفية خلال ممارسة عمله بمستشفى كمال عدوان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان آخر ظهور له قبل أسبوع وهو مكبل اليدين داخل أحد سجون الاحتلال.