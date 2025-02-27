شاهد: وصول أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة

وصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، إلى قطاع غزة.

وقال رئيس مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أحمد القدرة، إن الاحتلال أفرج عن 642 أسيرًا ضمن الدفعة السابعة، من بينهم 151 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، و445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و46 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

وأضاف القدرة في بيان “أن هذا النصر لم يكن ليتحقق إلا بتضحيات أبناء شعبنا، وخاصة في غزة، التي قدّمت أبناءها شهداء، وصبرت رغم الألم، لتكون اليوم صانعة الحرية، كما كانت دائمًا عنوان الصمود والمقاومة”.

ورصدت الجزيرة مباشر لحظة وصول عشرات الأسرى إلى غزة، واستقبالهم بحفاوة من ذويهم وسكان القطاع.

كما رصدت وصول بعض الأسرى المصابين إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

حماس: قطعنا الطريق أمام مبررات العدو

بدورها، قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنها فرضت التزامن في عملية تسليم جثامين أسرى الاحتلال مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وذلك “لمنع الاحتلال مواصلة التهرّب من استحقاقات الاتفاق”.

وأضافت في بيان، أن محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين “قد باءت بالفشل، أمام إصرار الحركة على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، وجهود الوسطاء في مصر وقطر، ودورهم الحاسم في الضغط على الاحتلال”.

وأكدت الحركة أنها قطعت “الطريق أمام مبررات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية”.

وطالبت حماس دول العالم بـ”الكف” عن ازدواجية المعايير في الخطاب المتعلق بالأسرى الإسرائيليين دون ذكر الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من تنكيل.

تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين

وأمس الأربعاء، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين.

في المقابل أفرجت إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وجهت بعضهم إلى الضفة وبعضهم إلى غزة، وقررت إبعاد نحو 97 أسيرًا إلى الخارج.

وعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، رغم وفاء حركة حماس بالتزاماتها ضمن الاتفاق، وبرر نتنياهو قراره بالاحتجاج على المراسم التي تنظمها حماس عند تسليم الأسرى والجثامين الإسرائيليين، مطالبا بوقفها قبل استكمال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.