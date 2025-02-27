فرانشيسكا ألبانيز: فيديو ترامب عن غزة مقزز.. ويجب رفض الأفكار “الغبية” بشأن التهجير (فيديو)

وصفت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، مقطع “الفيديو” الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قطاع غزة، بأنه “مقزز”.

وأكدت فرانشيسكا في مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، ضرورة رفض ما سمته “الأفكار “الغبية” بشأن تهجير سكان أهالي قطاع غزة.

وكان ترامب قد نشر مقطع “فيديو” بالذكاء الاصطناعي على منصته “تروث سوشال”، يُظهر قطاع غزة وقد تحول إلى مدينة سياحية فاخرة.

وتضمن “الفيديو” مشاهد لأطفال يفرون وسط الدمار، قبل أن ينتقل إلى مشاهد تُظهر غزة مدينة مزدهرة مليئة بالسيارات الفاخرة وناطحات السحاب، مع لافتات كُتب عليها “ترامب غزة”.

ويظهر ترامب في “الفيديو” مستمتعا بوقته، بينما يظهر الملياردير إيلون ماسك وهو يتناول أطعمة تقليدية، ويلقي الأموال في الهواء.

يشار إلى أنه في الرابع من فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب -في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض- عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

واعتبرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، أن إدارة ترامب “تمارس حربا نفسية متعمدة بشأن غزة”.

وكشفت فرانشيسكا ألبانيز للجزيرة مباشر، عن تلقيها تهديدات عدة على مدار أشهر، ردا على موقفها المعارض للحرب على غزة، واتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، واصفة “ترهيب إسرائيل لمعارضي الحرب على غزة، بأنه “أمر فظيع ولا يمكن القبول به”.

وتولت فرانشيسكا منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو/أيار 2022، واشتهرت بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية استنادا إلى القانون الدولي، وتعرضت لحملات تشويه وهجوم بسبب مواقفها التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حلول عادلة للقضية الفلسطينية.