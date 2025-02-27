كاظم زواهرة.. أسير محرر سلمه الاحتلال مشلولا كليا (فيديو)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عن الأسير الفلسطيني كاظم الزواهرة (31 عاما)، وسلمته في شلل تام وهو موصول بأجهزة الإعاشة.

ورصدت الجزيرة مباشر وصول الزواهرة إلى مستشفى الحسين في جالا في بيت لحم بعد الإفراج عنه ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

والتقت الجزيرة مباشر الطبيب المعالج للأسير المحرر الذي قال إنه “بحسب التقرير الوارد من مستشفى هداسا الإسرائيلي فإن الزواهرة تعرض لطلقة نارية أدت إلى تهتك في الدماغ، وتوقف النبض لأكثر من نصف ساعة”.

وأضاف الطبيب سفيان زواهرة “مع تأخر الإنعاش دخل زواهرة في غيبوبة كاملة وأصيب بنزيف تحت أغشية الدماغ، وأصيب فيما بعد بفشل كلوي ونزيف بالمعدة”.

وصول الأسير المحرر كاظم زواهرة الذى يعاني غيبوبة منذ أشهر إلى مستشفى الحسين ببيت لحم بعد أن استلمه الهلال الأحمر الفلسطيني#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1DK0HogXNn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2025

شلل رباعي

وعن الوضع الصحي الحالي للأسير المحرر، قال الطبيب إن “زواهرة يعاني حاليا من شلل رباعي ولا يمكن التواصل معه إلا من خلال حركة العين، ويعاني تقرحات شديدة في الظهر وصلت إلى العظام وتشنجات، وبكتيريا مقاومة للأدوية، وتتم تغذيته عن طريق فتحة في المعدة، ووضعه الطبي صعب جدا ولابد أن يبقى في المستشفى مدى الحياة”.

وعن تعمد الاحتلال الإهمال الطبي للأسير الزواهرة، قال الطبيب إنه لو جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة له لم يكن ليصل إلى هذه الحالة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن تسلم الأسير كاظم زواهرة، من مستشفى عين هداسا الإسرائيلي، ونقله إلى مستشفى الحسين في جالا ببيت لحم.

من هو كاظم زواهرة؟