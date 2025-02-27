مسؤولون أمريكيون سابقون: سياسة ترامب اتجاه أوكرانيا تثير مخاوف الحلفاء الآسيويين بشأن تايوان

حذر مسؤولون أمريكيون سابقون من أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، تثير مخاوف حلفاء للولايات المتحدة في آسيا.

ونقلت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين سابقين، قولهم إن “معاملة إدارة ترامب لأوكرانيا أثارت مخاوف بين الحلفاء الآسيويين من أن الولايات المتحدة قد لا تهب لمساعدة تايوان إذا سعت الصين إلى الاستيلاء على الجزيرة بالقوة أو الإكراه”.

كما نقلت “إن بي سي” عن بريان هيوز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن “نهج الرئيس ترامب (أمريكا أولًا) للدبلوماسية يعطي الأولوية لما هو في مصلحة الولايات المتحدة“.

وأضاف هيوز “ستواصل إدارة ترامب إشراك حلفائنا وشركائنا لتحسين تدابير تقاسم الأعباء للإنفاق الدفاعي وإعادة التوازن إلى العجز التجاري وضمان عدم استغلال الخصوم العالميين لأمريكا كما فعلوا في عهد -الرئيس السابق- جو بايدن“.

وطرحت الولايات المتحدة على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بـ”إنهاء سريع” للحرب في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، في حين بدأ ترامب تقاربا مع موسكو وكثف انتقاداته لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يتعرض الآن للضغوط.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة خفضت ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية المتعددة السنوات بمقدار 54 مليار دولار.

وفي اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض، في 20 يناير/كانون الثاني، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا قضى بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية مدة 90 يوما.