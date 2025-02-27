مظاهرة في فرنسا للمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية (فيديو)

نظم ناشطون وأفراد من الطواقم الطبية في فرنسا وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في العاصمة باريس، للمطالبة بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، ووقف الانتهاكات بحق الأطباء في فلسطين.

ووجه الناشط المصري الفلسطيني، رامي شعث، في كلمته أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، أمس الأربعاء، تحية إلى الدكتور حسام أبو صفية وجميع الأطباء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف “الدكتور حسام يمثل العنصرية في الغرب، بما في ذلك في فرنسا، لأنه لم يُذكر في الإعلام الغربي، بينما يجري التحدث عن الأسرى الإسرائيليين في الأمم المتحدة”.

وتابع “الدكتور حسام رفض مغادرة المستشفى أو ترك المرضى رغم إصابته، وخرج من المستشفى وحيدًا ليواجه جيش الاحتلال، آملًا في حماية مرضاه”.

وأشار شعث إلى أن الدكتور حسام أبو صفية يمثل الشعب الفلسطيني الذي يحارب وحده، ويمثل جميع المعتقلين الفلسطينيين الذين تم أسرهم منذ عام 1967 وحتى اليوم.

بدورها، أكدت خديجة، الممرضة في أحد المستشفيات الفرنسية، أن الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة الفرنسية تهدف إلى إصدار إدانة واضحة لما يحدث للطواقم الطبية في غزة وفلسطين.

وقالت للجزيرة مباشر “منذ 17 شهرًا ونحن نتظاهر في الشوارع بشكل مستمر لندين ما يحدث في غزة وكتبنا في أكثر من مناسبة لوزارة الصحة، من أجل مقابلة الوزير والمسؤولين، لكنهم لم يردوا علينا”.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو صفية في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، وقبل ذلك أصيب في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان، لكنه رفض مغادرة المستشفى وواصل علاج المرضى والجرحى.

كما فقد أبو صفية ابنه إبراهيم، الذي استشهد خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.