أبرز ردود الفعل على نتائج تحقيق جيش الاحتلال في هجوم “طوفان الأقصى”

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن نتائج التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلصت إلى وجود إخفاقات جسيمة في توقع الهجوم والتصدي له، تؤكد “تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية الإسرائيلية”.

وفي بيان عبر منصة “تلغرام” قال متحدث الحركة حازم قاسم “مظاهر الإخفاق التي كشفت بعضاً منها تحقيقات جيش الاحتلال، تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية للاحتلال، وقدرة العقل الأمني للقسام على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الصهيونية”.

وأضاف قاسم “غطرسة المستعمر الصهيوني ستظل تمنعه من رؤية حقيقة هذا الشعب العظيم الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله”.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إضافة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة عبر عملية سمتها طوفان الأقصى، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت “إنه إنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى“.

وبحسب نتائج التحقيقات فقد أخفق جيش الاحتلال في “تصوّر سيناريو” مشابه لهجوم القسام في 7 كتوبر 2023، كاشفة عن “إخفاق تام” في الحؤول دون الهجوم، في إشارة إلى أن الجيش كان يشعر بـ”ثقة مفرطة” قبل الهجوم.

لابيد يجدد مطالبة نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم

بدوره، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر كما فعل الجيش.

وقال لابيد عبر إكس “الجيش يُظهر شجاعة ونزاهة، ويحقق مع نفسه دون أي محاولة للتستر أو التهرب من مسؤوليته”، على حد تعبيره.

وأضاف “حان الوقت لكي تقوم مجموعة الجبناء الفاشلين التي تُسمى حكومة إسرائيل بالشيء نفسه”.

وتابع “بدلا من الهروب من المسؤولية طوال الوقت، عليهم أن يتعلموا من الجيش ويشكلوا لجنة تحقيق رسمية”.

واعتبر أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا أن “تحقيقات الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر غير كافية”.

وقال عبر منصة إكس “من الواضح أن المنظومة الأمنية فشلت (في توقع الهجوم والتصدي له)، ويجب أن يرحل جميع المسؤولين عنها”.

وأضاف “حكومة 7 أكتوبر ترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية (في الهجوم) لفحص مسؤولية المستوى السياسي، فإنها تعمد إلى منع الأسرى وعائلات القتلى من معرفة الحقيقة”.

نتنياهو ينتقد الجيش

من جهته انتقد نتنياهو الجيش لعدم إرساله نتائج التحقيق، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مكتب نتنياهو بعث برسالة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية لمعرفة السبب وراء عدم إرساله نتائج التحقيق له.

وأوضحت أن مدير مكتب نتنياهو تساحي برافرمان بعث برسالة عاجلة إلى الوزارة يطالب فيها بتقديم نتائج التحقيقات في إخفاقات الجيش إلى رئيس الوزراء.

وبحسب القناة السابعة، وجه مكتب نتنياهو انتقادا حادا للجيش الإسرائيلي لعدم إرساله نتائج التحقيق بشأن 7 أكتوبر لرئيس الوزراء.

وتساءل برافرمان مستنكرا أنه “كيف تظهر نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن العملية للجمهور ولم يعلم بها رئيس الوزراء نتنياهو؟”، قائلا “من المثير للدهشة أن هناك شخصا واحدا لم يتلق أو يعلم بنتائج التحقيقات بعد وهو رئيس الوزراء”.