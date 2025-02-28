استطلاع يكشف عن “فجوة كبيرة” بين يهود أمريكا وإسرائيل حول خطة ترامب بشأن غزة

كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، استنادًا إلى استطلاع أجراه معهد “سياسة الشعب اليهودي” (JPPI)، عن فجوة كبيرة ودراماتيكية بين يهود الولايات المتحدة ونظرائهم في إسرائيل، بشأن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستقبل قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشر أمس الخميس، أن 59% من يهود الولايات المتحدة يعارضون خطة ترامب التي تدعو إلى أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة، بينما تحظى الفكرة بدعم واسع في إسرائيل.

دعم محدود لترامب

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل يهود الولايات المتحدة الذين يمثلون تقريبًا نصف عدد اليهود في العالم، “صورة معقّدة” للعلاقة بين أكبر مجتمعين يهوديين في العالم، فقد أفاد 17% فقط من يهود أمريكا بأنهم يؤيدون خطة ترامب، بينما قال 24% إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل قبل اتخاذ موقف واضح.

كما كشف الاستطلاع عن “انقسام أيديولوجي” بين يهود الولايات المتحدة، حيث أظهر أن اليهود الأكثر محافظة يميلون إلى دعم ترامب، بينما يعارضه بشدة التيار الليبرالي، وهو ما يعكس انقسامًا داخليًا مشابهًا لما يحدث داخل إسرائيل.

خلاف حول نقل سكان غزة

وفيما يتعلق باقتراح ترامب نقل سكان غزة إلى دول أخرى، كشف الاستطلاع عن “اختلافات واضحة”، فقد أبدى 20% فقط من يهود الولايات المتحدة تأييدهم للفكرة واعتبروها قابلة للتنفيذ، بينما أظهر استطلاع آخر أجراه المعهد نفسه، أن 50% من الإسرائيليين يدعمون هذا الطرح.

ورغم أن الجدل في إسرائيل يتركز على مدى إمكانية تنفيذ الخطة، إلا أن يهود أمريكا يعبرون عن “مخاوف أخلاقية” أيضًا، فبينما يرى 28% أن الخطة غير عملية ولكنهم سيدعمونها لو كانت ممكنة التنفيذ، يعتقد 29% أنها غير أخلاقية تمامًا حتى لو كانت قابلة للتطبيق، وهو ما يعكس تباينًا كبيرًا مقارنة بالموقف الإسرائيلي في الداخل، حيث اعتبر 3% فقط منهم أن الفكرة غير أخلاقية.

ترامب والشرق الأوسط

وعند قياس مدى ثقة يهود أمريكا في قدرة ترامب على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن القضايا الرئيسة في الشرق الأوسط، جاءت النتائج متباينة، ففيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومكافحة معاداة السامية، أبدى 32% ثقة كبيرة في ترامب، بينما قال 41% إنهم لا يثقون به إطلاقًا في تعامله مع إسرائيل، في حين لم يثق به 42% فيما يتعلق بمكافحة معاداة السامية.

أما فيما يخص الملف الإيراني، فقد أظهر الاستطلاع أن 28% من يهود أمريكا يعتقدون أن ترامب سيتخذ القرارات الصحيحة بشأن إيران، بينما قال 36% إنهم لا يثقون به على الإطلاق في هذا الملف.

تحوّلات في موقف يهود أمريكا

وفي مفاجأة كشفها الباحثان شموئيل روزنر ونوح سلفكوف، أظهر الاستطلاع أن 57% من يهود أمريكا يرون أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في المستوى الصحيح، وهو تحول مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، عندما كان 54% يعتقدون أن الدعم غير كافٍ.

وفي الاستطلاع الحالي، رأى 18% أن الدعم الأمريكي أقل مما ينبغي، في حين قال 18% آخرون إنه أكثر مما يجب، ووفقًا للباحثين، فإن هذا التحوّل يرجع إلى تغيّر الإدارة الأمريكية ومواقف ترامب الأخيرة تجاه غزة وإيران وإمدادات الأسلحة لإسرائيل.

رؤية إسرائيلية للعلاقات مع واشنطن

وعند قياس تصورات الإسرائيليين للعلاقة مع أمريكا، أظهرت النتائج أن 51% يرون أن حكومة إسرائيل تحافظ على علاقة متوازنة مع الإدارة الأمريكية، بينما يعتقد 39% أن إسرائيل أصبحت قريبة أكثر مما ينبغي من واشنطن، في حين يرى 3% فقط أن التقارب مع أمريكا غير كافٍ.

وعلّق الدكتور شوكي فريدمان، مدير معهد “سياسة الشعب اليهودي”، على نتائج الاستطلاع بقوله إنه يثبت مجددًا الفجوة بين المواقف السياسية لأكبر مجتمعين يهوديين في العالم – أمريكا وإسرائيل، ففي حين أن دعم خطة ترامب بشأن غزة واسع في إسرائيل، يتركز الجدل هناك على إمكانية تنفيذها، بينما في أمريكا، تتركز المعارضة على الجوانب الأخلاقية والعملية لهذه الخطة.