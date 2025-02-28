الجزيرة مباشر تجمع بين الأسير المحرر نائل البرغوثي من مصر وزوجته إيمان نافع في رام الله (فيديو)

استضافت قناة الجزيرة مباشر لقاءً عبر الفيديو جمع الأسير الفلسطيني المحرر والمبعد إلى مصر نائل البرغوثي، الذي تحدث من القاهرة، وزوجته إيمان نافع التي شاركت من رام الله بعد أن حال الاحتلال الإسرائيلي دون لقائهما.

وعبّرت إيمان نافع خلال اللقاء في برنامج المسائية، الخميس، عن مشاعرها بعد سنوات طويلة من الفراق، مؤكدة على أن الاحتلال الإسرائيلي منعها من السفر واستقبال زوجها بعد الإفراج عنه.

وقالت إنه ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك “كنت أتمنى أن يكون نائل معنا في بيته وبين عائلته، لكن الاحتلال أصرّ على أن ينغص علينا”.

وأشارت إلى السنوات الطويلة التي عاشتها العائلة في ظل الاعتقال، مضيفة: “نائل فقد أثناء اعتقاله شقيقه الوحيد عمر، وابن شقيقه صالح، وأنا أيضاً فقدت شقيقي. الاحتلال حرمنا حتى من لحظة اللقاء بعد الإفراج عنه”.

وأضافت أنها كانت تتمنى أن تجلس معه وتتبادل أطراف الحديث بعد طول غياب وكثرة هذه المستجدات، مؤكدة أنها ستواصل النضال من أجل عودة زوجها إلى فلسطين.

من جانبه، وجه نائل البرغوثي رسالة إلى زوجته، قائلاً إن الصمود داخل الأسر كان يحتاج إلى دعم عائلي، وأن زوجته إيمان كانت عنواناً للصبر، مشيرا إلى أن العلاقة الروحية بينهما كانت أقوى من كل الجغرافيا (الإبعاد) التي فرضها الاحتلال.

فرقهما الاحتلال وجمعتهما شاشة #الجزيرة_مباشر.. شاهد رسائل متبادلة بين إيمان نافع وزوجها الأسير المحرر #نائل_البرغوثي pic.twitter.com/FpXoTr1rsJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2025

واختُتم اللقاء بتعبير الزوجين عن أملهما في أن يتمكن البرغوثي قريباً من العودة إلى قريته ولقاء عائلته بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

وكان البرغوثي قال إنه ضد الإبعاد عن فلسطين “لكني قبلت بالإبعاد تقديرا للثمن الباهظ الذي دفعته غزة بدماء أبنائها”.

يُذكر أن نائل البرغوثي، الذي يُعد أقدم أسير فلسطيني، قضى 45 عاماً في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه، مما يجعل قصته واحدة من أبرز محطات النضال الفلسطيني.