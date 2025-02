الأمم المتحدة تحذر من وفاة مئات الآلاف في السودان

رسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك صورة قاتمة للسودان، إذ انتشرت المجاعة بالفعل في مناطق عديدة، وفرّ الملايين من منازلهم وسط القتال العنيف بين الجيش والدعم السريع.

يأتي ذلك في حين أعلنت منظمة “أنقذوا الأطفال” أن 70 شخصا على الأقل توفوا بسبب الكوليرا، وأصيب أكثر من 2200 آخرين بالمرض في جنوبي السوداني الأسبوع الماضي.

وأعلنت المنظمة الإنسانية في بيان أن أكثر من 2200 شخص بينهم أطفال يواجهون حاليا وباء الكوليرا الفتاك في مدينة كوستي.

وحذَّر تورك، الخميس، من خطر تصعيد الحرب في السودان، وقال إن هناك خطرا متزايدا بحدوث وفيات جراء الجوع على نطاق واسع.

ويأتي تحذير تورك بعد يوم من توقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤقتا عن توزيع المساعدات الغذائية في مخيم للنازحين الذين يعانون المجاعة في ولاية شمال دارفور بالسودان وسط تصاعد القتال.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة “لا أستطيع أن أبالغ في وصف خطورة الوضع في السودان“.

وأضاف أن “الأزمة الإنسانية المدمرة التي بدأت منذ اندلاع النزاع المسلح عام 2023 أدت إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم”.

🔴For the first time in over a year, WFP has reached 100,000 people in #Sudan 's Wad Madani, one of the areas most at risk of famine as conflict traps communities. ⤵️ pic.twitter.com/PHVKAGKeEB

وتابع المسؤول الأممي “نحن ننظر إلى الهاوية. تحذّر الوكالات الإنسانية من أنه في غياب تحرك لإنهاء الحرب، وتقديم المساعدات الطارئة، وإعادة الزراعة إلى مسارها الطبيعي، فإن مئات الآلاف من الناس قد يموتون”.

وفي معرض حديثه عن الوضع في السودان، قال فولكر تورك إن أكثر من 600 ألف سوداني “على شفا المجاعة” مع تقارير تفيد بأن المجاعة استشرت في خمس مناطق، من بينها مخيم زمزم للنازحين في شمال إقليم دارفور.

The people of #Sudan are enduring unimaginable suffering. Over 600k are on the brink of starvation. Violations of international law continue unchecked, with complete impunity. We need urgent action: a ceasefire, the immediate delivery of aid, and a path to peace. #HRC58 @UN_HRC pic.twitter.com/XoudYm3JIU

— Volker Türk (@volker_turk) February 27, 2025