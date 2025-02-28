اللحظات الأولى لاستشهاد شاب فلسطيني جراء قصف إسرائيلي وسط رفح (فيديو)
استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، بقصف مسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن الشاب رعد نضال العمواسي (18 عاما) استشهد جراء قصف مسيَّرة للاحتلال.
اقرأ أيضاlist of 4 items
هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الإفراج عن نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين (شاهد)
زينة رمضان رغم الدمار.. شهر الصيام يفرض بهجته على أهالي خان يونس (فيديو)
غزة.. المسجد العمري الكبير يستعد لاستقبال المصلين في رمضان رغم الدمار (فيديو)
وأظهر مقطع فيديو لحظة نقل وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة للشهيد العمواسي من المستشفى الإماراتي الميداني إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهدافه بالقرب من حديقة الحيوانات في رفح بصاروخ استطلاع.
وفي وقت سابق، أصيب صيادان فلسطينيان برصاص أطلقته عليهما زوارق إسرائيلية في بحر منطقة السودانية، شمال غربي مدينة غزة.
ويفرض جيش الاحتلال قيودا صارمة على حركة الصيادين الفلسطينيين في البحر، إذ منعهم من دخول البحر لأي مسافة كعقوبة جماعية، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وشدد جيش الاحتلال قيوده على الصيادين في غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.