تشييع 4 شهداء للقسام من مصلى الجامع الكبير في خان يونس (فيديو)

شيعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 4 من مقاتليها الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدّى الأهالي رفقة مقاتلي القسام على جثامين الشهداء الأربعة في مصلى الجامع الكبير في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة توافد عدد كبير من الأهالي لمرافقة مراسم التشييع، ونقل مقاتلي القسام للجثامين عبر مركباتهم.

وكشفت القسام عن أسمائهم، وقالت إن الشهداء الأربعة هم؛ كامل مروان شراب، أحمد محمد الأسطل، أحمد محمد شهوان، ومازن عبد الرحمن العقاد، مؤكدة استشهادهم خلال معركة طوفان الأقصى في مدينة خان يونس.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، شيعت كتائب القسام عددًا من مقاتليها الذين استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى في مناطق متفرقة من قطاع غزة.