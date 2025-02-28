حماس: ملتزمون باتفاق غزة ونطالب بالضغط على الاحتلال والدخول الفوري في المرحلة الثانية

مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله.

وأضافت في بيان، اليوم الجمعة “نطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة”.

وعلى مدار يومي الأربعاء والخميس، أفرجت إسرائيل عن نحو 642 من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد أن أفرجت القسام عن جثامين 4 أسرى إسرائيليين.

وكان من المقرر أن تفرج إسرائيل عن هذه الدفعة السابعة من الأسرى يوم السبت الماضي بعد أن أوفت فصائل المقاومة بجانبها من الاتفاق وأفرجت عن أسرى إسرائيليين أحياء، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجّل تسليمها حتى تقوم المقاومة بتسليم جثامين أسرى دون مراسم.

وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن تل أبيب قررت مساء أمس الخميس، إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشة استمرار اتفاق وقف اطلاق النار وبحث إمكانية تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وإطلاق عدد إضافي من الأسرى الأحياء في الأيام القادمة.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الجمعة، إن الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثّفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.