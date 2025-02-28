رغم سريان وقف إطلاق النار.. شهيد جديد وسط رفح وإصابة صيادين في بحر مدينة غزة

قال مراسل الجزيرة مباشر إن فلسطينيًا استشهد، صباح اليوم الجمعة، في قصف من مسيّرة الإسرائيلية لوسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشاب الشهيد يُدعى رعد نضال العمواسي (18 عاما).

وفي شمال القطاع، أصيب صيادان صباح اليوم، جراء إطلاق النار من قبل زوارق الاحتلال الحربية في بحر مدينة غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار، وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الصياديّن المصابين هما مصطفي النحال وموفق النحال.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة رفح، في بيان، تسجيل تجاوزات عدة وانتهاكات خطرة لجيش الاحتلال، منذ الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان، تمثّلت تلك التجاوزات والانتهاكات في “قتل أكثر من 20 مواطنًا وإصابة واعتقال آخرين، وتوغل دبابات الاحتلال المستمر لمناطق وسط وغرب رفح متجاوزة الحدود المصرية الفلسطينية”.

جثمان الشـــهيد ساهر وليد القرعان (19 عاماً) الذي ارتقى بنيران زوارق الاحتلال الحربية في بحر مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/eKIpvsVp6q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2025

وجدّدت اللجنة تأكيدها ضرورة إلزام الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة للعمل على إزالة الأنقاض لانتشال جثث الشهداء من تحت البيوت المدمرة، وفتح الشوارع والميادين لتسهيل عودة المواطنين وإعادة الحياة إلى “المدينة المنكوبة”.

ودعا البيان الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم أمام هذه التجاوزات الخطرة “بلجم العدو وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والعمل على وقف تجاوزاته التي تعد خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار بعد تدميره المدينة طوال 9 أشهر دون توقّف”.