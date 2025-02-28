قيادي بحركة حماس يدعو إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

طالب قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، الشعب الفلسطيني بالاحتشاد داخل المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

ودعا عبد الرحمن شديد القيادي في (حماس)، إلى الحشد بشكل واسع في المسجد الأقصى، و”كسر قيود الاحتلال الصهيوني وإجراءاته العسكرية في مدينة القدس المحتلة”.

وقال شديد، في بيان نشرته الحركة عبر “تلغرام”، “علينا الزحف إلى الأقصى وتكثيف الرباط وشد الرحال طيلة أيام شهر رمضان“، مضيفا أنه “ينبغي عدم التسليم بقيود الاحتلال المرتقبة، ويجب مواجهتها بكل قوة والتمسك بحقنا التاريخي والديني في المسجد المبارك”.

وأكد شديد ضرورة ما وصفه بـ”استثمار” فرصة شهر رمضان في حماية الأقصى بـ”الحشود الهادرة، وتزيين ساحته بالمصلين والمرابطين”، مشيرا إلى أن “واجب الرباط يقع على عاتق كل من يستطيع الوصول للمسجد من أهالي القدس والداخل المحتل والضفة الغربية”.

كما أكد أن عراقيل الاحتلال ومخططاته الاستيطانية لن تفلح في سلب الأقصى وإفراغه من أصحابه الحقيقيين، بل اعتبر أنها ستشكل عاملا إضافيا أمام المقدسيين للدفاع عن المسجد وحمايته من خطط التهويد.

قيود متوقعة لدخول المصلين للمسجد الأقصى

وفي وقت سابق، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية ستوصي القيادة السياسية بتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بحيث يُسمح لعشرات الآلاف فقط بالدخول وفق معايير محددة.

وبحسب التوصيات، سيتم السماح بالدخول للرجال ممن هم فوق 55 عامًا، والنساء اللاتي تجاوزن 50 عامًا، والأطفال الأصغر من 12 عامًا، إضافة إلى من تقدموا بطلب مسبق. أما في يوم الجمعة، فسيُسمح لـ10 آلاف شخص فقط بالدخول، بشرط تقديم طلب مسبق.

قرارات إبعاد عن الأقصى

وأصدرت شرطة الاحتلال أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق عدد من الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة، كما تم إبعاد جميع من شاركوا في استقبال المحرر أشرف زغير.

ورصد “مركز معلومات وادي حلوة – القدس” أنه منذ المرحلة الأولى من الصفقة، زاد تنفيذ سياسة إبعاد المحررين عن الأقصى، حيث يتم تسليمهم قرارات إبعاد لفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، ثم يطلب منهم الحضور إلى مركز شرطة القشلة لتسلّم أوامر إبعاد جديدة حتى شهر يوليو/تموز المقبل.

كما رصد المركز حملة استدعاءات استهدفت ناشطين وشبانًا ونساء مقدسيين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسليمهم قرارات إبعاد عن الأقصى.