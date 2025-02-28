مواجهة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض (فيديو)

وقعت مواجهة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا، حيث قال ترامب لضيفه إنه يخاطر بحرب عالمية ثالثة.

وأظهرت عدسات الكاميرات التوترات التي شهدها مكتب الرئيس ترامب أثناء حديثه مع زيلينسكي أمام وسائل الإعلام، إذ خاطبه بالقول “أنت تخاطر بحياة ملايين الأشخاص”.

وأضاف ترامب مقاطعا محاولات زيلينسكي الحديث “أنت تخاطر بحرب عالمية ثالثة، وما تفعله يُعَد عدم احترام للبلاد”.

وتابع ترامب موجها حديثه إلى زيلينسكي “إما أن تتوصل إلى اتفاق أو سنترك (دعم الحرب)، وإذا تركنا فستقاتل بمفردك حتى النهاية”.

وزاد الرئيس الأمريكي “أنتم تقللون من احترام بلدنا، أعلم أنكم لن تكسبوا الحرب ضد روسيا“.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر “امتنانا”، قائلا “أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به”.

#ترامب لـ #زيلينسكي: عليك أن تكون ممتنا، أنت مدفون هناك، من دوننا أنت لا تمتلك أي أوراق#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/QcXKPkrKaA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2025

كما توجَّه إلى نظيره الأوكراني قائلا “شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا فسوف تقاتل حتى النهاية”.

وأضاف “لا أعتقد أن الأمر سيكون جميلا، ستقاتل حتى النهاية، ولكنك لا تملك أي أوراق مساومة”.

وهاجم نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الجالس إلى جانبهما، زيلينسكي أيضا معتبرا أنه “قلل من احترامه” للأمريكيين.

وبدا أن زيلينسكي حاول الرد، لكنه قوطع.

وتأتي هذه المواجهة الاستثنائية بعدما قال ترامب إن أوكرانيا ستضطر إلى تقديم “تنازلات” لإنهاء الحرب مع روسيا التي شنت حربا واسعة النطاق على جارتها قبل 3 سنوات.

وقال الرئيس الأمريكي “لا اتفاق دون تنازلات، لذلك ستكون هناك حاجة بالتأكيد إلى تقديم تنازلات، لكنني آمل ألا تكون كبيرة كما يعتقد بعضهم”.

لكن زيلينسكي الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب، قال “لا مساومة مع قاتل على أراضينا”، في إشارة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أن “الروس المجانين” قاموا بترحيل أطفال أوكرانيين، وارتكبوا جرائم حرب خلال غزوهم لبلاده مدة ثلاث سنوات.

واستشاط ترامب غضبا قائلا “أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا”.

وجاءت المواجهة بعد بداية ودية للقاء بين الرئيسين، وقال زيلينسكي “أعتقد أن الرئيس ترامب يقف في صفنا”.

وأضاف أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن الحاجة “الحيوية” إلى وجود ما سمّاها “شبكة أمان” أمريكية لأي قوة حفظ سلام لضمان الهدنة المحتملة.

وأثار ترامب قلق كييف والحلفاء الأوروبيين بتغييره المفاجئ للسياسة الأمريكية، مع التراجع عن فكرة دعم أوكرانيا حتى دحر القوات الروسية من أراضيها، وقدَّم نفسه وسيطا بين بوتين وزيلينسكي.