موسكو: ترامب ضبط نفسه لعدم ضرب زيلينسكي.. أبرز ردود الفعل بعد المشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “غير مستعد للسلام” مع روسيا ما دامت الولايات المتحدة منخرطة في هذا الملف، كما اتهمه أيضا بـ”عدم احترام” بلاده في البيت الأبيض.

وقال ترامب على صفحته في موقع تروث سوشال إن “الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أمريكا، لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة في المفاوضات” مع روسيا. وأضاف “لقد أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي الغالي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام”.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض مبكرا بعد مشادة كلامية غير مسبوقة مع نظيره الأمريكي ترامب في المكتب البيضاوي بشأن تسوية النزاع مع روسيا.

وأُلغي المؤتمر الصحفي بين الرئيسين الذي كان مقررا أن يتبع توقيع اتفاق بشأن استغلال موارد أوكرانيا من المعادن.

وبعد مغادرته البيت الأبيض، شكر زيلينسكي الولايات المتحدة ودونالد ترامب على زيارته لواشنطن، مؤكدا أنه “يعمل” من أجل “سلام عادل ودائم” في أوكرانيا.

وكتب في منشور على منصة إكس “شكرا أمريكا، شكرا على الدعم، شكرا على هذه الزيارة. شكرا للرئيس والكونغرس والشعب الأمريكي”. وأضاف “أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم، ونحن نعمل على ذلك”.

وتوالت ردود الفعل الدولية بعد المواجهة الكلامية الحادة غير المسبوقة بين زيلينسكي وترامب، وهذه أبرز المواقف.

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أكد أن الرئيس الأوكراني ومواطنيه “ليسوا وحدهم”، وكتب توسك عبر منصة إكس بعد دقائق على مغادرة الرئيس الأوكراني البيت الأبيض “عزيزي زيلينسكي، أصدقائي الأوكرانيين الأعزاء، لستم وحدكم”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال زيارة الدولة التي يجريها في البرتغال “ثمة معتدٍ هو روسيا، وثمة شعب معتدى عليه هو أوكرانيا”، داعيا إلى “احترام الذين يقاتلون منذ البداية”.

وأضاف أمام صحفيين في بورتو شمالي البرتغال “أرى أننا كنا جميعا على حق في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل 3 سنوات وفي الاستمرار في القيام بذلك”.

بدوره، قال وزير خارجية فرنسا “بوتين هو المعتدي، وأقول لأوروبا: انتهى وقت الكلام وحان وقت الفعل”.

نشر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رسالة على منصة إكس، قال فيها “إسبانيا تقف إلى جانب أوكرانيا”، وذلك بعد مشادة بين ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أن ترامب تحلى بـ”ضبط النفس” بعدم ضرب الرئيس الأوكراني خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.

وكتبت ماريا على تلغرام “أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه كانت تأكيده في البيت الأبيض أن نظام كييف في عام 2022 كان وحيدا من دون دعم”، مشيرة إلى أن “امتناع ترامب وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس”.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن زيلينسكي تلقى “صفعة قوية” من نظيره ترامب. وكتب ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تلغرام “توبيخ قاس في المكتب البيضاوي”.

المستشار الألماني اولاف شولتس قال إنه “يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا”.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عبر منصة اكس وبلوسكاي “ألمانيا وحلفاؤنا الأوروبيون متحدون إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. يمكن لأوكرانيا الاعتماد على الدعم الثابت لألمانيا وأوروبا وأبعد من ذلك”.

أما الفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة ومستشارها المقبل فريدريش ميرتس فقال “يجب عدم الخلط ابدا بين المعتدي والضحية” في هذا النزاع.

أكدت هولندا ان دعمها لأوكرانيا “لا يتزعزع”. وقال رئيس الوزراء ديك شوف “دعم هولندا لأوكرانيا لا يتزعزع خصوصا الآن. نريد سلاما دائما ونهاية لحرب العدوان التي باشرتها روسيا”.

رئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي انتونيو كوستا، أكدا دعم أوروبا الثابت للرئيس الأوكراني.

وأكدا في بيان مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي “لن تكون أبدا لوحدك. كن قويا كن شجاعا كن مقداما. سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم”.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025