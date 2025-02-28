نواف سلام من جنوب لبنان: الجيش هو المكلف بحماية الحدود وسنعمل على إعادة الإعمار سريعا (فيديو)

زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، رفقة عدد من الوزراء، بلدة الخيام ضمن جولة لبلدات وقرى عدة في جنوب لبنان.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لسلام منذ توليه المنصب ونيله ثقة مجلس النواب، إلى قرى جنوب لبنان التي دمّرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد سلام خلال الإجابة عن أسئلة الصحفيين من بلدة الخيام، التزام الحكومة بإزالة الأضرار في قرى جنوب لبنان وإعادة الإعمار سريعًا وضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم.

وقال سلام إن الجيش اللبناني هو “المكلف بالدفاع عن الوطن ويعزز انتشاره في الجنوب من أجل ترسيخ الاستقرار”.

وأضاف “لن نقبل إلا برحيل العدو بالكامل عن لبنان وإسرائيل هي من دأبت على اختراق سيادتنا وأراضينا”.

اكدت امام مجموعة من اهلنا في القرى الأمامية الذين تجمعوا امام ثكنة بنوا بركات في صور انني وزملائي نشاركهم آلامهم واننا نضع في رأس أولويات الحكومة العمل على اعادة إعمار منازلهم وقراهم المدمرة وتأمين عودتهم الكريمة اليها، مكرراً ان ذلك ليس وعداً بل التزاماً مني شخصياً ومن الحكومة. pic.twitter.com/Wu955vxrpw — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) February 28, 2025

وفي منشور لسلام عبر حسابه على “إكس”، وجّه سلام التحية إلى الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”، مؤكدًا أن الجيش اللبناني هو المسؤول عن الدفاع عن لبنان، وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

توجهت اليوم إلى الجنوب مع زملائي الوزراء الصدي وزين ورساميني وكانت محطتنا الأولى في ثكنة بنوا بركات في صور حيث وجّهت الكلمة التالية إلى أبنائنا في جيشنا الغالي وقوات اليونيفيل:

التحيّة لكل ابطال جيشنا الوطني ولشهدائه الابرار ، فأنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وانتم العامود… pic.twitter.com/vJuT7WG7NY — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) February 28, 2025

وأول أمس الأربعاء، نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، ثقة مجلس النواب بتصويت 95 نائبا لصالحها من أصل 128.

وتعرضت مدن جنوب لبنان وقراها، بالإضافة لمناطق عدة في العاصمة بيروت على رأسها الضاحية الجنوبية، إلى قصف إسرائيلي استمر أكثر من عام.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أعلنت “انسحاب جيش الاحتلال من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود”.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل أبقت وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود، بذريعة أن هذه النقاط تقابلها تجمعات استيطانية رئيسية.

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار البالغة 60 يومًا مع بدء دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

كما أن الشكل الحالي للانسحاب يتعارض مع مطالبات بيروت بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.