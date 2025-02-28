وزراء دفاع سابقون يطالبون الكونغرس بمحاسبة ترامب على إقالاته “المتهورة”

كشفت صحيفة (الواشنطن بوست) عن رسالة قدمها 5 وزراء دفاع أمريكيين سابقين إلى “الكونغرس”، أعربوا فيها عن قلق بالغ إزاء الإقالات التي نفّذها الرئيس دونالد ترامب بحق قادة عسكريين بارزين.

وأكد الوزراء الموقّعون على الرسالة، وهم: لويد أوستن، وجيم ماتيس، وتشاك هيغل، وليون بانيتا، وويليام بيري، أن على “الكونغرس” عدم الموافقة على ترشيحات جديدة “للبنتاغون” قبل الحصول على تبرير واضح لهذه الإقالات.

“نحث الكونغرس على محاسبة ترامب”

كما حثّ الوزراء “الكونغرس” على محاسبة ترامب بسبب ما وصفوها بالإقالات “المتهورة” لمسؤولين عسكريين، محذّرين من تداعياتها على الاستقرار المؤسسي في وزارة الدفاع.

وفي رد رسمي، صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بريان هيوز، قائلًا “الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإجراءاته تقع ضمن سلطاته تمامًا”، وأشار إلى أن الإقالات تهدف إلى تحسين أداء القوات المسلحة، في ظل تراجع معدلات التجنيد وتدهور أوضاع بعض الوحدات العسكرية.

وكان ترامب، قد أقال في وقت سابق، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون من منصبه، معلنًا في الوقت نفسه إقالة كل من رئيسة العمليات البحرية ليزا فرانشيتي، ونائب قائد سلاح الجو، جيم سلايف.

وبهذا باتت “فرانشيتي” ثاني مسؤولة عسكرية رفيعة المستوى تُقال من منصبها في إدارة ترامب الثانية، وذلك بعد إقالة الأخير قائدة خفر السواحل، ليندا فاغان، في 21 يناير/كانون الثاني الفائت، بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية.