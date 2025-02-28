“يحيى السنوار” يتسبب بإيقاف روبوت الذكاء الاصطناعي في التعليم الديني الإسرائيلي

أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، اليوم الجمعة، عن إيقاف تشغيل روبوت الذكاء الاصطناعي المستخدم في التعليم الديني الرسمي، وذلك بعد تلقّي الوزارة شكاوى وتقارير حول مشكلات تقنية تتعلق باستخدامه.

رفض الإجابة فتم تعطيله

وجاء القرار عقب انتشار صور شاشة على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر أن “الروبوت” يرفض الإجابة عن أسئلة، مثل “هل يحيى السنوار إرهابي؟”، و”ما هي حرب الأيام الستة؟”، مما أثار انتقادات واسعة حول دقة النظام وأدائه.

واستُشهد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، الذي تعده إسرائيل المخطط الرئيس لعملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.

עדכון חשוב:

מנוע הבינה המלאכותית לחינוך הממלכתי דתי (חמ״ד) נבנה באופן יחודי מהמנוע לחינוך הממלכתי עקב דרישות החמ"ד למגבלות שונות. בעקבות פניות רבות ותלונות שהתקבלו על בעיות שנבעו בעת שימוש במנוע של החמ״ד, המערכת תושבת עד לגמר הטיפול. — יואב קיש Yoav Kisch (@YoavKisch) February 28, 2025

تصريحات وزير التعليم

وفي تعليق له عبر منصة “إكس”، أوضح الوزير كيش أن النظام المطوّر للتعليم الديني يختلف عن نظيره المستخدم في المدارس الرسمية بسبب متطلبات خاصة فرضتها مؤسسات التعليم الديني، وأضاف أنه سيتم إيقاف تشغيل النظام لحين معالجة المشكلات بشكل كامل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطتها لإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية بحلول عام 2025، حيث ستشمل الطلاب جميعهم من الصف الرابع حتى الثاني عشر، في إطار برنامج يهدف إلى دمج التكنولوجيا في مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي.