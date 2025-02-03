أسير محرر للجزيرة مباشر: هكذا كنت أتغلب على المعاناة في سجون الاحتلال (فيديو)

قال الأسير المحرر عماد أبو رموز للجزيرة مباشر إنه كان يلجأ إلى الأحلام والتخيل للتغلب على حياته القاسية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأمضى عماد، الذي يبلغ عمره 50 عاما، أكثر من 21 عاما خلف جدران سجون ومعتقلات الاحتلال.

وقال عماد إن “كل لحظة أمضاها الأسير في السجن خلفها قصة طويلة”.

وأضاف: “أحيانا عندما كنت أشعر بالرغبة في تناول حلويات، كنت أحرك فمي وأتوهم أكلها”.

وأوضح أن الأسرى كانوا يستعينون بالأحلام لتمضية الوقت داخل السجن.

وقال عماد إنه كان يحلم بأولاد أشقائه، الذين تزوجوا خلال وجوده في السجن، ويتخيل أنه يلاعبهم ويمازحهم في أحلامه، مضيفا وهو يبتسم أن الجميع كان يفعل نفس الأمر.

وأشار إلى أن أكبر أمنياته خلال اعتقاله كانت أن يخرج ووالداه على قيد الحياة، وكان أكثر ما يخشاه خلال تلك الفترة أن يتلقى خبرا سيئا عن أي منهما.

واعتقل عماد، من الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في ديسمبر/كانون الأول 2004 بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وحكم عليه الاحتلال حينها بالسجن 25 عاما.