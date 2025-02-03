الأسير المحرر يوسف شرف: أجريت عملية جراحية في سجون الاحتلال باستخدام الكلور المنزلي (فيديو)

قال الأسير المحرر الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة يوسف شرف إن قوات الاحتلال اعتقلته خلال اقتحامها مستشفى الشفاء الطبي رغم علمها بطبيعة عمله الصحفي.

وخلال مقابلة معه، الأحد، في برنامج “المسائية”، أضاف شرف الذي يعمل بوكالة شهاب الفلسطينية للأنباء “قضيت 10 أشهر في مراكز اعتقال تابعة لجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية”.

وتابع “جنود الاحتلال أخبروني أنهم كانوا يستهدفون قتل الصحفيين أو اعتقالهم أثناء الحرب على القطاع بسبب تواصلهم مع المجتمع الغزاوي ومعرفتهم بالكثير عن تفاصيل حياة المواطنين”.

وأكد شرف أن “الأسرى لا يعيشون في سجون بل في مراكز تعذيب إسرائيلية يعانون فيها الجوع والأمراض وقلة العلاج”.

وأشار شرف إلى أنه عانى الضرب المبرح طوال فترة الاعتقال كاشفا عن أن “جنود الاحتلال يمارسون أبشع أنواع التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين”، وأن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تتمثل في الضرب والتجويع والإهمال الطبي المتعمد.

وقال شرف “عانيت من قلة العلاج والطعام، وتم إجراء عملية جراحية لي بالركبة على يد الدكتور ناهض أبو طعمية في السجن بمستلزمات طبية غير مناسبة”.

وتابع “استخدمنا الكلور المنزلي للتطهير، كما قمت بإجراء العملية من دون مخدر بسبب منع كافة المستلزمات الطبية بعد رفض الاحتلال معالجة الأسرى”.

وفي 16 يناير/كانون الأول الماضي، أعلن مكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد شهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 205 صحفيين منذ بدء الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.