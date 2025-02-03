الاحتلال يطلق النار اتجاه فريق “الجزيرة مباشر” في شارع المصريين ببيت حانون شمالي غزة (فيديو)

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الاثنين، اتجاه فريق “الجزيرة مباشر” في منطقة حي شارع المصريين ببيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

وكان فريق عمل الجزيرة مباشر يرصد حجم الدمار في المنطقة رغم بقاء قوات الاحتلال على أطراف المدينة.

وأثناء رصد الفريق لآثار الدمار في المكان، أطلقت قوات الاحتلال النار على فريق العمل بشكل متعمَّد.

وأظهرت المشاهد لحظة فرار الفريق تحت وابل من نيران آليات الاحتلال التي كانت على مقربة من فريق العمل أثناء التصوير.

وتعرضت مناطق مثل بيت حانون وبيت لاهيا ومعسكر جباليا لتدمير إسرائيلي شامل، إضافة إلى الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة جباليا، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي 80% من شمال غزة.

وأفاد بعض المواطنين الذين عادوا من النزوح للجزيرة مباشر بأن الدمار الإسرائيلي الشامل طال كل شيء، من منازل وشوارع وبنى تحتية، ما جعل شمال قطاع غزة منطقة بلا حياة.

وقال أحدهم “لم تعد هناك أي مظاهر للحياة في الشمال، المنطقة كلها ركام والبيوت كلها تهدمت، وجيش الاحتلال لا يزال يطلق النيران في نهاية شارع المصريين، ما يمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم المهدمة”.

وأضاف “سأعود إلى الجنوب مرة أخرى، لا يوجد هنا طعام ولا ماء، الحيوانات هربت من المكان لعدم توفر مقومات الحياة”.