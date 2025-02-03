بحمولة 4 آلاف طن.. الجزيرة مباشر ترصد تجهيز باخرة مساعدات من مصراتة الليبية إلى غزة (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تجهيزات حملة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني التي تشرف عليها بلدية مصراتة، الواقعة شمال غربي البلاد.

وتعد هذه هي الباخرة الثانية لحملة المساعدات التي يجهزها أهالي مدينة مصراتة من أجل إرسالها إلى قطاع غزة.

انطلاق الحملة

وقال محمد غليو، رئيس حملة المساعدات الليبية لأهالي غزة، إن الحملة انطلقت عقب صدور قرار من عمدة بلدية مصراتة، حيث تشكّلت لجنة من 5 أعضاء بعد “طوفان الأقصى” برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي، وكوّنت 5 فرق الأولى منها معنية بالدعم المالي، والثانية بالنشاط والدعم المعنوي، والثالثة بالدعم اللوجستي، والرابعة بالدعم المالي وجمع التبرعات، والخامسة متمثلة في الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة.

وأضاف في حديث للجزيرة مباشر أن “الحملة استمرت إلى أن وصلنا إلى يومنا، وما زلنا نستقبل التبرعات العينية والنقدية”.

وتابع “هذا التجهيز للباخرة الثانية، وهي تحمل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، تشمل مواد غذائية وأغطية وثيابا وخيما ومواد منزلية ومعدات طبية”.

الباخرة الثانية

واستطرد “جارِ التجهيز كما تشاهدون لهذه الباخرة التي حملوتها 4000 طن وسعتها 6 آلاف متر مكعب، وستنطلق تلك الباخرة في يوم التاسع أو العاشر من فبراير/شباط الجاري، وتستغرق هذه الرحلة إلى ميناء العريش ما بين 4 أو 5 أيام حسب ظروف البحر والأجواء الملاحية”.

وقال “عقب وصولها، سيتم استقبالها وتنزيلها وتفريغها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ثم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني كي تدخل معبر رفح وتصل إلى غزة، وإن شاء الله يكون هناك باخرة ثالثة ورابعة وما نستطيع تقديمه لإخواننا هناك سنقوم به”.

“مستمرون في حملات المساعدة”

بدوره، قال الطيب محمد، عضو الحملة، إن هذه الحملات تدل على إيمان أهالي مصراتة بـ”قضية الأقصى” التي هي قضية الأمّة.

وقال للجزيرة مباشر، إن الخير الذي يأتي لهذه الحملة من الصدقات والزكوات والتبرعات العينية والنقدية من الكبار والصغار والنساء “شيء يثلج الصدر ويُفرح المؤمن بأن الأمّة بخير”.

وأضاف أن “الحملة يشرف عليها المجلس البلدي لمصراتة، وكان لها أثر طيب عندما وصل هذا الخير إلى أهلنا في غزة وقد رأينا ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نحن مستمرون في هذه الحملات حتى تحرير الأقصى”.