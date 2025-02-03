بعد تفجير منبج.. الرئاسة السورية تعلق وبيان من “قوات سوريا الديمقراطية”

قالت رئاسة الجمهورية في سوريا أنها لن تتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين في التفجير الذي وقع في مدينة منبج، شمالي البلاد، في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأكدت الرئاسة السورية في بيان أن “هذه الجريمة لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها”.

وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين.

وفي السياق، أدانت ما تُسمى “قوات سوريا الديمقراطية” التفجير الإرهابي الأخير الذي وقع في منبج.

وانفجرت سيارة ملغومة، صباح اليوم الاثنين، في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الانفجار تزامن مع مرور سيارة للعاملين في الزراعة، مما زاد عدد القتلى والجرحى وأغلبهم من النساء والأطفال.

وذكر الدفاع المدني السوري أن حصيلة ضحايا التفجير بلغت “15 قتيلًا بينهم 11 امرأة و3 أطفال ورجل”، و18 جريحًا بينهم 13 امرأة و5 فتيات، مشيرًا إلى وجود حالات حرجة بين المصابات، قبل ارتفاع الحصيلة لاحقًا.

بلغت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة حتى الساعة مساءً بتوقيت دمشق، والذي استهدف مدينة منبج بريف حلب الشرقي صباح اليوم الاثنين 3 شباط، القتلى 15 قتيلاً (11 امرأة و3 أطفال ورجل) والجرحى 18 (13 امرأة و5 أطفال “فتيات”) ويوجد بين المصابات حالات حرجة.

لكل ضحية منهنّ عائلة… pic.twitter.com/HpXorCLx1T — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 3, 2025

ومساء أمس الأحد، نشر الدفاع المدني السوري تقريرًا يرصد وقوع “ست هجمات بسيارات أو دراجات مفخخة تستهدف منبج في 35 يومًا”.