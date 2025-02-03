سياسة|سوريا

سابع تفجير خلال 35 يوما.. مجزرة مروعة في منبج السورية غالبية ضحاياها من النساء (فيديو)

سيارة مفخخة

مدة الفيديو 00 دقيقة 12 ثانية 00:12
3/2/2025

قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، صباح اليوم الاثنين، إن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرقي حلب.

وأضاف في بيان أن “المجزرة المروعة أغلب ضحاياها من النساء”.

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وقال مراسل الجزيرة مباشر إن انفجار السيارة في منبج، تزامن مع مرور سيارة للعاملين في الزراعة مما زاد عدد القتلى والجرحى وأغلبهم من النساء.

وأعلنت الخوذ البيضاء أن “المجزرة المروعة” راح ضحيتها 15 قتيلا بينهم 14 امرأة، وأصيب 15 امرأة آخرين بجروح بعضها بليغة، وجميعهم من عمّال الزراعة.

التفجير السابع من نوعه خلال 35 يوما

ومساء أمس الأحد، نشرت الخوذ البيضاء تقريرًا يرصد وقوع “ست هجمات بسيارات أو دراجات مفخخة تستهدف منبج في 35 يومًا”. وبواقعة اليوم، يصبح ذلك هو التفجير السابع من نوعه الذي يستهدف منبج خلال نحو 5 أسابيع في “هجمات تقوّض حياة المدنيين وتمنع استقرارهم”.

وقبل يومين، قُتل 4 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 9 مدنيين بينهم 4 أطفال بجروح منها بليغة، في هجوم بسيارة مفخخة.

وتؤكد الخوذ البيضاء أن “استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد البائد التي استمرت لنحو 14 عامًا، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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