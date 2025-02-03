“سيكون الأكبر في العالم”.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإنشاء صندوق ثروة سيادي (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًّا بتكليف وزيري الخزانة والتجارة بإنشاء صندوق ثروة سيادي للبلاد.

وقال الرئيس الأمريكي، بعد توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، إنه سيكون أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

وأضاف ترامب أن صندوق الثروة السيادي الأمريكي الجديد قد يشتري تطبيق “تيك توك”.

وفُرض حظر تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، في الولايات المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني، قبل أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًّا، بعد توليه منصبه في 20 من الشهر ذاته، بتأخير تطبيق الحظر 75 يومًا.

ويُلزم القانون شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق تيك توك ببيع حصتها فيه لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، أو مواجهة حظر التطبيق.

وقال ترامب إنه يُجري محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء “تيك توك”، ومن المرجح أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبل التطبيق خلال فبراير/شباط الجاري.