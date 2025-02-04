أردوغان يستقبل أحمد الشرع في أنقرة (فيديو)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أروغان، اليوم الثلاثاء، نظيره السوري أحمد الشرع في أول زيارة يجريها الأخير إلى أنقرة بعد توليه الرئاسة في بلاده بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن اجتماعا مغلقا بدأ بين الرئيسين في المجمع الرئاسي بأنقرة.

كما التقت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان مع لطيفة الدروبي عقيلة الرئيس السوري، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصل الشرع إلى أنقرة، تلبية لدعوة من أردوغان، في ثاني محطاته بعد السعودية.

ونشر مكتب الاتصالات الخاص بالرئاسة التركية عبر منصة “إكس”، أن الشرع وأردوغان سوف يبحثان آخر المستجدات في سوريا، والخطوات المشتركة من أجل “التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدامين في سوريا”.

وأضاف البيان أن تركيا تأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية “التي أعيد تأسيسها بعد أن استعادت سوريا حريتها”.

ومن المنتظر أن يعقد الزعيمان موتمرا صحفيا مشتركا عقب لقائهما اليوم.