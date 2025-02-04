إصابة 8 إسرائيليين بإطلاق نار على موقع عسكري شرقي جنين والمقاومة تعلّق (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إن مسلحًا فلسطينيًّا نفّذ عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية عند حاجز تياسير في منطقة الأغوار الشمالية، شرقي جنين شمالي الضفة الغربية، وأنه تمّ “تحييد” المنفذ عقب تبادل لإطلاق النار.

وذكر بيان لجيش الاحتلال إن “مهاجمًا أطلق النار على الجنود في موقع عسكري بتياسير، فردّوا بإطلاق النار وحيّدوه”، مضيفًا أن العملية أدّت إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود.

בהמשך לדיווח הראשוני, מחבל ירה לעבר חיילים בעמדה צבאית בתייסיר.

החיילים ניהלו חילופי אש מול המחבל וחיסלו אותו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 4, 2025

وفي حين لم يُحدد الجيش حصيلة نهائية للجرحى، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن 8 جنود أصيبوا، بينهم اثنان في حالة حرجة، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سبعة جنود أصيبوا، مشيرة إلى أن المنفّذ تسلّل إلى داخل الحصن العسكري قبل مقتله.

وتأتي هذه الحادثة في خضم حملة عسكرية واسعة ينفذها جيش الاحتلال منذ نحو أسبوعين في شمال الضفة الغربية، وتركزت في جنين وطولكرم ومناطق مجاورة. وأسفرت الحملة عن استشهاد واعتقال عشرات الفلسطينيين، فضلًا عن تدمير واسع في البنية التحتية لعدد من المدن والمخيّمات.

بدورها، قال وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب تياسير العسكري، شرق مدينة طوباس، وأصابته بجروح، وتركته على الأرض.

وأضافت أن الاحتلال أغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، وأعاد جميع المركبات، في حين انتشر جنود الاحتلال في محيطه، بالتزامن مع تحليق الطيران العمودي والاستطلاع في سماء المحافظة.

פרטים נוספים וראשוניים על הפיגוע במחסום תייסיר בצפון הבקעה: 1. המחבל הצליח לחדור אל תוך המתחם הצבאי שבו פועלים החיילים בשטח, מעין מוצב מחלקתי. מדובר בעמדה צבאית עם פילבוקס, ומספר מבנים שבהם הלוחמים נמצאים. 2. ⁠בתוך המתחם הוא פתח באש, ושם התנהלו חילופי ירי בינו לבין הכוחות.… pic.twitter.com/lM6AAsVzmU — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 4, 2025

المقاومة تبارك

وأصدر المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين بيانًا أشاد فيه بـ”العملية البطولية”، واعتبرها “ردًا شرعيًا وواجبًا طبيعيًا على جرائم العدو الصهيوني المجرم وحربه المسعورة بحق أهلنا في جنين الثورة وعموم فلسطين”.

وأضاف البيان أن “العملية البطولية قرب جنين تعتبر صفعة جديدة ومتواصلة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، ورسالة للصهاينة بأن لا أمن لهم ولا استقرار في ظل استمرار العدوان على شعبنا”.

תחקיר ראשוני בצה״ל של פיגוע הירי במוצב המחלקתי ליד תייסיר בצפון הבקעה: 1. כמה דקות לפני 6:00 בבוקר, יוצאים שני לוחמים מהפילבוקס אל המחסום הסמוך, במסגרת היציאה לכוננות עם שחר. המחבל ארב לשניהם בכניסה למוצב, כשהוא עם אפוד, נשק מסוג m-16 ושתי מחסניות. בצה״ל מעריכים כי המחבל התגנב… pic.twitter.com/RpTY8mIQHt — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 4, 2025

من ناحيتها، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية “إطلاق النار البطولية النوعية التي نفذها مقاوم فلسطيني واستهدفت حاجز تياسير العسكري شرق طوباس”، مؤكدة أن “جرائم الاحتلال وعدوانه على شمال الضفة المحتلة لن يمر دون عقاب”.

وقالت إن “جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة ومخيماتها في جنين وطولكرم وطوباس لن توهن من عزم شعبنا ومقاومته، حيث تأتي هذه العملية على حاجز عسكري لجيش الاحتلال لتؤكد على إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة في الضفة، على المضيّ في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي”.

وأشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بـ”العملية النوعية البطولية” وأكدت في بيان لها أن “هذه العملية تأتي تأكيدًا على إصرار شعبنا ومقاومته على التصدي لجرائم الاحتلال الذي يفجر البيوت ويهجر العائلات ويرعب المدنيين”.