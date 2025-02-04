بقلم وطاولة.. ترامب يرد على سؤال بشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية (فيديو)

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن إسرائيل دولة صغيرة الحجم جغرافيًّا، وتوجد في شرق أوسط واسع جغرافيًّا، مبديًا إعجابه الكبير بما توصّلت إليه تل أبيب.

وجاءت تصريحات ترامب ردًّا على صحفي أمريكي سأله “إسرائيل دولة صغيرة جغرافيًّا، لذا هل ستدعم ضمها للضفة الغربية؟”.

الطاولة والقلم

ليجيب ترامب “إنها بالتأكيد دولة صغيرة من حيث المساحة”، وضرب مثلًا بحجم الطاولة التي أمامه، مقارنًا بين حجمها الكبير، وبين قلم وضعه على هامش الطاولة، وقال “مكتبي هو الشرق الأوسط، وهذا القلم هو إسرائيل، هذا ليس جيدًا صحيح؟ ترون. إنه فرق كبير جدًّا”.

وأضاف “المقارنة التي قمت بها دقيقة جدًّا، في الواقع إنها قطعة صغيرة جدًّا، وإنه لأمر مدهش ما تمكّنوا من فعله، عندما تفكر في الأمر، هناك الكثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدًّا”.

وسبق أن أطلق ترامب تصريحات مشابهة خلال حملته الانتخابية في أغسطس/آب الماضي، وقال حينها “عندما أنظر إلى خريطة الشرق الأوسط، أجد إسرائيل بقعة صغيرة جدًّا. في الحقيقة، قلت هل من طريقة للحصول على المزيد من المساحات؟ إنها صغيرة جدًّا”.

ويخشى فلسطينيون من سعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية المحتلة، كما يدعو إليه اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يطلق عليها “يهودا والسامرة”.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يكرر فيه دعوته مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما قوبل بالرفض من الدولتين العربيتين، وفسّرته فصائل المقاومة بأنه تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية.