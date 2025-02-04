تأجيل سفر جرحى ومرضى من غزة وحماس تكشف كيف يراوغ الاحتلال في تنفيذ المسار الإنساني

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال يواصل مرواغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ويتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحا، وخاصة الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.

عدم التزام واضح

وفي تصريح للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، أكد أن “ما تم تنفيذه في هذه الجوانب أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، مما يعني عدم التزام واضحًا في الموضوع الإغاثي والإنساني”.

وأضاف قاسم أن العدوان الأخير على القطاع خلّف دمارًا هائلًا، خاصة في شمال قطاع غزة، حيث تم تدمير المنازل، والمستشفيات، وآبار المياه، والمدارس، والبنية التحتية؛ مما يجعل الإغاثة ضرورة ملحّة ومركزية في اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا قاسم الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وخصوصًا الأشقاء في مصر وقطر، إلى التدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني.

تأجيل سفر جرحى ومرضى من غزة

من جهته، أكد رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر في غزة للجزيرة مباشر أن الاحتلال لم يسمح حتى الآن بخروج العدد المحدد من المرضى للعلاج بالخارج وفقًا للاتفاق، وهو 150 حالة يوميًّا، مشيرا إلى خروج 38 مريضًا فقط.

وأضاف أن معايير الجانب الإسرائيلي انتقائية ولا تعتمد على مدى خطورة حالات المرضى، مشيرًا إلى أن مماطلة الاحتلال تسببت في تأجيل سفر الجرحى والمرضى الذين كان من المقرر مغادرتهم اليوم (الثلاثاء) إلى الغد (الأربعاء).

وأشار إلى أن الاحتلال لم يسمح بخروج فئتي جرحى الحرب من المدنيين والعسكريين للعلاج بالخارج، مضيفًا أن هناك ما بين 30 و40 ألف حالة في غزة تحتاج إلى نقلها للعلاج خارج القطاع بسبب الحرب والأمراض المزمنة.

وأكد أن هذه الممارسات تزيد من معاناة المرضى وتفاقم الوضع الصحي في القطاع المحاصر.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل دمرت على مدار العدوان نحو 88% من البنى التحتية بالقطاع بما يشمل المنازل والمنشآت الحيوية والخدمية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، حربًا وصفت بالإبادة الجماعية في غزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.