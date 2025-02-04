تركيا تستقبل 15 محررا فلسطينيا أبعدتهم إسرائيل وصور ترصد لحظة وصولهم إسطنبول (فيديو)

استقبلت تركيا، اليوم الثلاثاء، 15 محررًا فلسطينيًّا أبعدتهم إسرائيل خارج البلاد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقّع بين تل أبيب والمقاومة الفلسطينية.

ورصدت الجزيرة مباشر لحظة وصول الأسرى المحررين إلى إسطنبول، واستقبالهم بشكل مؤثر من قبل أفراد من أُسَرهم.

وقال أحد الأسرى المحررين، للجزيرة مباشر، إنه كان محكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

وتضمّن وقف إطلاق النار بندًا ينص على أن تفرج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، في المقابل تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسرى إسرائيليين لديها، وطلبت تل أبيب إبعاد بعض الأسرى الفلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وعدم عودتهم إلى فلسطين بعد إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فإنه بموجب تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودعمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ستستضيف تركيا وبعض الدول الأخرى عددًا من الفلسطينيين الذين أُجبروا على العيش خارج وطنهم بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 19 يناير/كانون الأول الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.