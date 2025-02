“جناح صهيون” تثير الجدل.. لماذا سلكت طائرة نتنياهو إلى أمريكا مسارا استثنائيا؟ (فيديو)

أثار سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، جدلًا بسبب اتخاذ الطائرة مسارًا استثنائيًّا لتجنب أمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن الطائرة التي نقلت نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تدعى “جناح صهيون” سلكت مسارًا جويًّا استثنائيًّا يجنّب نتنياهو الاعتقال.

ووفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية، مرت الطائرة فوق اليونان وإيطاليا ثم فرنسا إلى أن عبرت المحيط إلى واشنطن.

ورغم أن جميع الدول التي عبر نتنياهو مجالها الجوي، أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها سبق أن أعلنت أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها أو مرّ من أجوائها.

وتعد هذه أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال له ولوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة“.

وعلق الصحفي جون ماكفوي، على الواقعة وكتب عبر منصة إكس يقول “الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتعاون مع المحكمة، إن حكومات اليونان وإيطاليا وفرنسا بحاجة إلى توضيح سبب سماحها لمجرم حرب مطلوب بالمرور عبر مجالها الجوي”.

Benjamin Netanyahu, who is wanted by the ICC for war crimes and crimes against humanity, is currently flying to the US to meet with Donald Trump.

ICC member states are obligated to cooperate fully with the court, including in the arrest and surrender of individuals sought by the… pic.twitter.com/sDBD9C4Cba

— John McEvoy (@jmcevoy_2) February 2, 2025