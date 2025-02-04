حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن عبد اللطيف القانوع الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت، اليوم الثلاثاء.

وفي بيان له تم نشره عبر قناة الحركة على منصة “تلغرام”، قال القانوع “اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة”.

وأضاف البيان “الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار ويراوغ ويماطل في تنفيذه”.

وأكد القانوع في بيانه على أن “الإيواء والإغاثة لشعبنا قضية إنسانية ملحّة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال”.

وشدد على أن “إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه هي الي تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها”.

واعتبر القانوع أن “عملية حاجز تياسير شرق طوباس تأتي ردًا على العدوان المتصاعد بالضفة، وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه”.

وبوقت سابق اليوم، قُتل ضابط وجندي إسرائيليان وأصيب 8 عسكريين، بعملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز تياسير بمنطقة الأغوار شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أشار القانوع إلى أن “غياب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي والصمت الدولي يشجعانه على ارتكاب حرب إبادة في الضفة على غرار غزة”، مؤكدا أن كل محاولات الاحتلال بإبادة شعبنا وإسقاط حقه بقطاع غزة والضفة الغربية ستفشل.

وشدد القانوع على أن “ما فشل به الاحتلال في قطاع غزة لن ينجح به في الضفة، والمعركة معركة إرادات”.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان إن “إسرائيل تعتزم إرسال وفدها المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة باستمرار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، أمس الاثنين، أي في اليوم 16 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.