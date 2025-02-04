حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت، اليوم الثلاثاء.

وفي بيان نُشر عبر قناة الحركة على منصة تلغرام، قال القانوع “اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة”.

وأضاف البيان “الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ويراوغ ويماطل في تنفيذه”.

وأكد القانوع في بيانه أن “الإيواء والإغاثة لشعبنا قضية إنسانية ملحّة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال”.

وشدَّد على أن “إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه هي الي تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها”.

ورأى القانوع أن “عملية حاجز تياسير شرق طوباس تأتي ردًّا على العدوان المتصاعد بالضفة، وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه”.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب 8 عسكريين بعملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز تياسير بمنطقة الأغوار شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أشار القانوع إلى أن “غياب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي والصمت الدولي يشجعانه على ارتكاب حرب إبادة في الضفة على غرار غزة”، مؤكدًا أن “كل محاولات الاحتلال لإبادة شعبنا وإسقاط حقه في قطاع غزة والضفة الغربية ستفشل”.

وشدَّد القانوع على أن “ما فشل به الاحتلال في قطاع غزة لن ينجح به في الضفة، والمعركة معركة إرادات”.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان إن “إسرائيل تعتزم إرسال وفدها المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع المقبل، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة باستمرار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وكان من المقرَّر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق أمس الاثنين، أي في اليوم الـ16 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 19 يناير/كانون الثاني المنقضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.