رسالة من 5 وزراء عرب إلى واشنطن بشأن تهجير فلسطينيي غزة.. هذا ما جاء فيها

أكد وزراء خارجية 5 دول عربية التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 1967، باعتبارها الحل العادل للقضية الفلسطينية وليس التهجير.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، مساء الاثنين، كشفت فيه عن نتائج اجتماع لوزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بداية فبراير/شباط الجاري.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن المشاركين في الاجتماع أكّدوا “مساندة الشعب الفلسطيني في مساعيه للاحتفاظ بحقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967”.

وفي إطار جهود سفراء الدول الموقعة على البيان، في العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى السفراء ومسؤولو الدول الخمس، مع السفير تيموثي ليندركينج، مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأدنى، وذلك أمس الاثنين، ونقلوا عبره رسالة خطية موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وتؤكد الرسالة “أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدول العربية بالولايات المتحدة، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما أكد السفراء على تطلّعهم للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستئناف الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية”.

في سياق متصل، اعتبر الموقع الأمريكي أكسيوس أن رسالة الدول العربية إلى الولايات المتحدة هي تأكيد على رفضها خطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتأتي الرسالة بعد تصريحات متكررة ومثيرة للجدل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيين من غزة، وهو ما رفضته الدولتان العربيتان، واعتبرته فصائل المقاومة تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية.