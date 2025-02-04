“عضو كنيست نووي ويوزع البيتزا”.. مشادة حادة بين أحمد الطيبي ووزير إسرائيلي (فيديو)

شهدت لجنة التعليم البرلمانية الإسرائيلية، أمس الاثنين، مشادة كلامية حادة بين عضو الكنيست أحمد الطيبي ووزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، وتدخّل نائبة أخرى، وذلك خلال مناقشة قانون يقضي بإبعاد الطلاب المتهمين بـ”دعم الإرهاب” من الجامعات الإسرائيلية.

وفي سياق النقاش، وصف أحمد الطيبي، وزير التراث الإسرائيلي بأنه “عضو كنيست نووي”، (إلياهو كان قد دعا سابقًا إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة)، كما اتهمه بتوزيع “البيتزا على المخربين”، ولم يوضح الطيبي هنا ما إذا كان يقصد المستوطنين المتورطين في انتهاكات ضد الفلسطينيين أم غيرهم.

وأضاف الطيبي “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة صدمة. لكن في مثل هذه الحالات التاريخية، تتصاعد الفاشية”.

ورد عميحاي إلياهو على الطيبي قائلًا “لقد قتلوا وارتكبوا ضدنا المجازر”. واحتدمت المشادة بين الطرفين حيث وصف الطيبي إلياهو بأنه “فاشيّ” مطالبًا إياه بعدم مقاطعته.

وفي هذه الأثناء تدخّلت نائبة أخرى محاولةً مقاطعة الطيبي، ليرد عليها “اسكتي، لماذا لا تسكتوها؟” لتجيب النائبة “لا تقل لي اسكتي”.

مشادة كلامية بين عضو الكنيست أحمد الطيبي ووزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو ونائبة أخرى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/WqqQ8zW2eM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2025

وأثار هذا النقاش حالة من الفوضى داخل اللجنة، حيث تبادل الأعضاء الاتهامات بشأن “دعم الإرهاب” واختلفوا في الموقف من القانون المقترح، الذي يسعى إلى طرد الطلاب العرب المتهمين بدعم “التنظيمات الإرهابية” من الجامعات الإسرائيلية.

وأشار الطيبي في ختام النقاش إلى أن “الفاشية تصعد والعنصرية تتنامى في وضع ما بعد الصدمة”، مؤكدًا أن المئات من الطلاب العرب تعرّضوا للتمييز والطرد من الجامعات منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويتهم العديد من الأعضاء العرب في الكنيست، حكومة الاحتلال بتبني سياسات عنصرية وفاشية اتجاه المجتمع العربي داخل إسرائيل، خاصة في الأوساط الأكاديمية.