قطر تطلق جسرا جويا من الأردن لتوفير أدوية ومساعدات طبية لغزة (فيديو)
أطلقت دولة قطر جسرًا جويًّا من قاعدة الملك عبد الله الثاني العسكرية بالأردن إلى “القرارة” في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان القطاع، استكمالًا للجسر البري الذي أطلقته في وقت سابق.
وشارك في إطلاق الجسر الجوي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، وسفير قطر لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، والرئيس التنفيذي لقطر الخيرية يوسف أحمد الكواري، وممثلون عن صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري.
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وشهدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي توقيع اتفاقية بين قطر الخيرية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية القطرية برًّا عبر الأردن.
دولة #قطر تطلق جسراً جوياً من #الأردن لتوفير أدوية ومساعدات طبية لـ #غزة#قنا https://t.co/JYaRJz8JYh pic.twitter.com/MG8ipwv3ZI
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 3, 2025
وتضمنت الاتفاقية التعاون بين الجانبين في نقل المساعدات وتوزيعها بطريقة منظمة وآمنة.
وقالت مريم المسند “منذ بداية الهدنة، أدخلت قطر 65 شاحنة من المساعدات الإغاثية عبر الحدود الأردنية”.
وأضافت “استكمالًا لهذا الجسر البري، نشهد اليوم تسيير رحلتي هيلكوبتر محملتين بمساعدات طبية حيوية إلى شمال خان يونس”.
وتابعت “دولة قطر وفرت 20 ألف خيمة تم شحنها عبر جسر بري من قطر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ونسعى بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإدخالها للأشقاء في شمال قطاع غزة”.