قيادي في حماس يكشف للجزيرة مباشر عن دول ستستقبل أسرى فلسطينيين مبعدين للخارج

صرح محمود المرداوي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للجزيرة مباشر، أن عددًا يتراوح بين 15 و18 من الأسرى الفلسطينيين المحررين سيجري إبعادهم إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، بينما سيجري توزيع البقية على دول أخرى، مشيرًا إلى أن بعض الدول ما زالت تدرس استقبال الأسرى.

وقال المرداوي “جزء من الأسرى سيذهب إلى قطر، عددهم 15 وربما يزيد إلى 18، وجزء مهم يرغب في البقاء في مصر، وهم يتبعون لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)”.

وأشار المرداوي إلى أن باقي الأسرى المحررين المبعدين سيذهبون أيضًا “إلى قطر، ومن قطر يمكن أن يتم توزيع جزء منهم على بلدان أخرى، يتم الحديث معها وأبدت استعدادها”.

أكثر من 3 دول

وأوضح المرداوي أن عدد الدول التي أبدت استعدادها “أكثر من ثلاث”، مشيرًا إلى أن “الترتيب يحتاج وقتا” على حد تعبيره.

وألمح المرداوي إلى أن بعض الدول أحجمت عن استقبال الأسرى المبعدين لكنه تحفّظ عن ذكر أسماء هذه الدول، غير أنه أشار إلى أن “رفض هذه الدول ليس رفضًا قاطعًا، إنما طلبت المزيد من الدراسة”، على حد تعبيره.

ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يفرج الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى عن نحو ألفي أسير بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مقابل إطلاق حركة حماس سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا (أحياء أو موتى).

واشترط الاحتلال إبعاد عدد من الأسرى المحررين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، حيث وصل بعضهم إلى العاصمة المصرية ليتم بعد ذلك نقلهم إلى دول أخرى، بينما طلب بعضهم البقاء في القاهرة.

وصباح اليوم الثلاثاء، رصدت الجزيرة مباشر استقبال تركيا 15 أسيرًا فلسطينيًا محررًا ضمن صفقة تبادل الأسرى.