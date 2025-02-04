مسيّرة إسرائيلية تقصف طمون وتصعيد جديد في طولكرم وإجبار عائلات بالفارعة على النزوح (فيديو)

واصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم عددًا من المدن وقصف بعضها، كما هدم أراضي زراعية لفلسطينيين واعتقل عشرات المواطنين.

ولليوم الخامس عشر يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها مخلفًا 25 شهيدًا وعشرات الإصابات، إلى جانب تدمير واسع في البنية التحتية ونسف وتفجير عشرات المنازل.

وأوضح رئيس بلدية جنين، محمد جرار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ما بين 35 و40% من الأحياء لا تزال محرومة من المياه نتيجة عمليات التدمير، مشيرًا إلى أن هذا العدوان هو الأصعب منذ اجتياح المخيم عام 2002.

طولكرم

وواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم بشمال الضفة لليوم التاسع، واستمر في مداهمة المنازل وتخريبها وطرد سكانها وتدمير البنية التحتية واعتقال فلسطينيين.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن محافظ طولكرم عبد الله كميل، قوله إن قوات الاحتلال أجبرت ما يزيد على 75% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرا، وأن هناك ما يقارب 9 آلاف مواطن أجبروا على النزوح من المخيم في هذا العدوان غير المسبوق على المحافظة.

وأكدت وكالة الأونروا الأممية أن العدوان الإسرائيلي على مخيمي جنين وطولكرم هجّر آلاف الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن المشاهد المروعة في الضفة الغربية تنذر بتصعيد جديد.

ووثقت مشاهد متداولة لحظة تصاعد أعمدة الدخان من مخيم طولكرم جراء استمرار العمليات الإسرائيلية.

كما وثقت مواصلة جرافات الاحتلال سحق البنية التحتية في الحي الشرقي لمدينة طولكرم.

طمون ومخيم الفارعة

وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة 4 مناطق في بلدة طمون جنوبي طوباس، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على طمون ومخيم الفارعة، لليوم الثالث على التوالي، بعملية عسكرية واسعة يشارك فيها مئات الجنود وعشرات الدوريات وعدد من الجرافات الكبيرة.

وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن العملية تخللتها اعتقالات ومداهمة منازل وتجريف البنية التحتية والطرق، وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية، وإجبار عدد من العائلات على ترك مساكنها.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، أن حصيلة الاعتقالات في الضفة بلغت منذ سريان بدء الهدنة في غزة، ما لا يقل عن 380 اعتقالا، موضحًا أن هذا الرقم يشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقًا، والاعتقالات شملت كافة الفئات وإن كانت أكثر في فئة الشبان.

بيت لحم

قامت قوات الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة ببيت لحم وسط الضفة الغربية، وهو ما وثقه مواطنون بكاميرات هواتفهم.

القدس

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال المدينة، وكشفت مشاهد متداولة عن عرقلة مستوطن لسيارة كانت تقل امرأة من البلدة.

وأخطر الاحتلال بهدم منزل في بلدة سلوان بالقدس، حيث اقتحم حي العباسية في البلدة، وسلم المواطن خالد الزير إخطارًا بهدم منزله.

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025، 76 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلا مأهولا، و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 131 منشأة أخرى.

هدم منشآت زراعية

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عددا من المنشآت الزراعية في مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، وجرفت أرضا زراعية.

وأوضحت مصادر محلية لـ”وفا”، أن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات هدمت 8 منشآت زراعية، هي حظائر للأغنام والأعلاف قرب المقبرة الجنوبية، بمحاذاة مخيم عقبة جبر، تعود مليكتها لعائلة “أبو داهوك”.